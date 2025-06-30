💬 В мессенджере Max уже 1 млн пользователей

За несколько недель в российском мессенджере Max пользователи отправили 14 млн сообщений, провели 420 тыс. звонков. Средняя длительность вызова составила 8 минут 6 секунд. Всего в Max зарегистрировался 1 млн человек.

75% пользователей приходится на владельцев мобильных устройств с операционной системой Android, на iOS – 23%, еще 2% — на версии для ПК. Чаще всего в мессенджере регистрируются москвичи, жители Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя мессенджера.

10 июня 2025 года Госдума приняла законопроект о создании национального мессенджера, который позволит пользователям безопасно общаться в сети и получать государственные услуги. Теперь это подписанный Президентом Федеральный закон от 24.06.2025 № 156-ФЗ «О создании многофункционального сервиса обмена информацией…».