👛 Участники пилотного проекта-2025 открыли 2,5 тысячи кошельков на платформе цифрового рубля

ЦБ считает, что цифровой рубль станет привычным способом расчета в течение 5-7 лет.

По данным Центробанка, на конец мая 2025 года на платформе тестирования цифрового рубля открыли 2,5 тыс. электронных кошельков для физических и юридических лиц. Операции с цифровой национальной валютой доступны клиентам 15 банков из 150 населенных пунктов.

Всего участники пилотного проекта совершили 63 тыс. переводов цифровых рублей, провели 13 тыс. оплат за товары и услуги, а также исполнили свыше 17 тыс. смарт-контрактов.

«Мы рассчитываем, что привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, цифровой рубль станет на горизонте 5–7 лет», — сказано в отчете ЦБ.

Также авторы документа добавили, что с запуском цифрового рубля Россия станет одной из первых стран, у которых есть весь комплекс компонентов платежной инфраструктуры. В нее входят: Национальная система платежных карт, Система быстрых платежей, Система передачи финансовых сообщений и цифровая национальная валюта. В перспективе платформа цифрового рубля может стать основой для внедрения инноваций во многих отраслях экономики.