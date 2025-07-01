Депутат опроверг слухи об обязательной биометрии
Депутат Госдумы Сергей Боярский (председатель комитета по информполитике, информтехнологиям и связи) напомнил, что сдача биометрии – процедура добровольная. А слухи об обязательной регистрации биометрии – это ложь.
«В сети наблюдается распространение слухов о якобы обязательной регистрации биометрии, которую планирует ввести Минцифры.
Хотел бы дать разъяснения со своей стороны: сдача биометрии для граждан России останется добровольной процедурой. Иные утверждения на этот счет – ложь. Более того, законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры. То есть не допускается даже косвенное принуждение к сдаче биометрии», — написал Сергей Боярский.
Кроме того, люди, которые сдали данные для Единой биометрической системы (ЕБС), могут удалить их через Госуслуги, отметил депутат.
Комментарии3
Этот депутат написал в ТГ пост с информацией, противоречащей тексту обсуждаемого законопроекта, а когда ему стали на это в комментах указывать - всё поудалял и отрицательные эмодзи позаблокировал. Профессионал по информтехнологиям, сразу видно...
Про Боярского не знаю, но, вот, если бы это заявил Песков, то точно нужно было бы ждать принудительной сдачи биометрии. Как для мигрантов.
так про него даже Сам сказал как-то...