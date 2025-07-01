Депутат опроверг слухи об обязательной биометрии

Сдача биометрических данных для россиян остается добровольной процедурой. Их в ЕБС можно удалить через Госуслуги.

Депутат Госдумы Сергей Боярский (председатель комитета по информполитике, информтехнологиям и связи) напомнил, что сдача биометрии – процедура добровольная. А слухи об обязательной регистрации биометрии – это ложь.

«В сети наблюдается распространение слухов о якобы обязательной регистрации биометрии, которую планирует ввести Минцифры. Хотел бы дать разъяснения со своей стороны: сдача биометрии для граждан России останется добровольной процедурой. Иные утверждения на этот счет – ложь. Более того, законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры. То есть не допускается даже косвенное принуждение к сдаче биометрии», — написал Сергей Боярский.

Кроме того, люди, которые сдали данные для Единой биометрической системы (ЕБС), могут удалить их через Госуслуги, отметил депутат.