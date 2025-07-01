❗ ФНС поменяет форматы корректировочного счета-фактуры и универсального корректировочного документа

Налоговики учли требования об указании в реквизитах сведений о стоимости товаров, подлежащих прослеживаемости.

ФНС разработала новые электронные форматы корректировочного счета-фактуры и универсального корректировочного документа. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА 30 июня 2025 года.

Изменения внесены в связи с тем, что постановлением Правительства от 16.08.2024 № 1096 утверждена форма счета-фактуры, где учтены требования к указанию в реквизитах данных о стоимости товаров, подлежащих прослеживаемости.

ФНС подготовила электронные форматы для:

корректировочного счета-фактуры;

универсального корректировочного документа, подтверждающего согласие покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав;

универсального корректировочного документа, включающего корректировочный счет-фактуру.

Новые электронные форматы учитывают требования к указанию в реквизитах сведений о стоимости товаров, подлежащих прослеживаемости, и введение с 1 января 2025 года пониженных ставок НДС (5% и 7%) для плательщиков УСН.

Также указано, что действующие форматы корректировочных документов, утвержденные приказом ФНС от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736@, будут применяться до 1 июля 2026 года.

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