Дата вручения решения по камеральной проверке не всегда имеет значение
ФНС объяснила порядок обжалования решения по камеральной проверке НДС.
«Решение камеральной налоговой проверки можно обжаловать до того, как оно вступит в силу, т. е. в течение одного месяца со дня вручения.
Если в указанный выше срок жалоба не подана, то решение можно обжаловать в течение одного года с даты его принятия (ст. 138 и 139 НК)», — отметили налоговики.
Во втором случае дата, когда решение было вручено налогоплательщику, значения не имеет.
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