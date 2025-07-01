Дата вручения решения по камеральной проверке не всегда имеет значение

Решение по камералке можно обжаловать до того, как оно вступит в силу, или в течение года после его принятия.

ФНС объяснила порядок обжалования решения по камеральной проверке НДС.

«Решение камеральной налоговой проверки можно обжаловать до того, как оно вступит в силу, т. е. в течение одного месяца со дня вручения. Если в указанный выше срок жалоба не подана, то решение можно обжаловать в течение одного года с даты его принятия (ст. 138 и 139 НК)», — отметили налоговики.

Во втором случае дата, когда решение было вручено налогоплательщику, значения не имеет.

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