⏰ 1 июля 2025 года — последний день уплаты страховых взносов ИП

Дополнительные страховые взносы нужно уплатить ИП, адвокатам, нотариусам, медиаторам, арбитражным управляющим, если их доход в 2024 году превысил 300 тысяч рублей.

Страховые взносы до 1 июля 2025 года должны платить ИП и лица, которые занимаются частной практикой, если их доход в 2024 году был больше 300 тыс. рублей. От уплаты дополнительных взносов освобождены самозанятые, ИП на АУСН, а также предприниматели из новых регионов (ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей).

Дополнительные взносы — это 1% от суммы дохода за год, которая превысила 300 тыс. рублей. Это не относится к фиксированным страховым взносам — такой платеж переводят в конце календарного года, причем независимо от суммы полученного дохода. Например, в 2024 году сумма фиксированных взносов была 49,5 тыс. рублей, а в 2025 году — 53 658.

Чтобы уплатить дополнительные взносы, ИП нужно перевести всю сумму на ЕНС. Затем налоговая распределит ее между Соцфондом (80,1%) и Фондом обязательного медицинского страхования (19,9%).

По данным «Контур.Фокус» в начале 2025 года работало 4,5 млн индивидуальных предпринимателей. Руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов назвал активными бизнесменами 3 млн человек: они совершали хотя бы одну операцию в месяц. Об этом пишут «Известия».

Согласно информации Федеральной палаты адвокатов, в 2025 году работает 75,8 тыс. человек. В нотариальных палатах зарегистрировано 8,2 тыс. специалистов. Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева уверена, что те, кто занимается частной практикой, умеют оптимизировать налоги, а значит их дополнительные взносы будут минимальными.

«Вполне вероятно, что официально вся прибыль равномерно распределяется по нескольким ИП (что отчасти оправданно, так как разные адвокаты ведут разные дела). Таким образом, переплата в части дополнительных страховых взносов будет относительно небольшой — несоизмеримо ниже по сравнению с профитом от неуплаты страховых взносов и НДФЛ за сотрудников», — сказала эксперт.

Помимо страховых взносов у бизнеса хватает нагрузки, например, по НДС, который с 2025 года платят на УСН. Чтобы не упустить все изменения при подготовке декларации, приходите на бесплатный вебинар «НДС: что проверить при подготовке декларации за 2 квартал». Он состоится 8 июля в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

Декларация за 2 квартал: состав, порядок и срок представления. Определение места реализации для целей НДС: общие правила и особенности в рамках ЕАЭС. Сложные вопросы расчета налоговой базы: длящиеся отгрузки, даты реализации работ и услуг, безвозмездная передача, премии, штрафы, обеспечительные платежи. Особенности НДС-расчетов для организаций и ИП на УСН: налоговая база с учетом переходящих договоров, ставки НДС. Льготы по НДС: проверка условий применения и отражение в декларации. Условия для вычетов НДС при ОСНО и при УСН. Распределение НДС при наличии операций, облагаемых НДС и освобожденных от налогообложения. Как не опоздать с переносом вычетов. Сложные и спорные вопросы восстановления вычетов НДС.

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