Анатолий Аксаков: к концу 2025 года ключевая ставка может упасть до 13-15%

Сейчас растут цены на нефть, что благоприятно повлияет на снижение инфляции.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в конце 2025 года Центробанк может понизить ключевую ставку до 13-15% годовых. Но только, если не будет внешних негативных шоков.

«В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17-18%. Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13-15% годовых», — сказал Аксаков.

Также он добавил, что ситуация на сырьевых рынках способствует росту цен на нефть, а это благоприятно скажется на снижении инфляции и укреплении курса рубля. Не исключено, что в июле 2025 ЦБ снова понизит ключевую ставку. Итоговое решение будет зависеть от того, насколько устойчиво будет снижаться инфляция.