🍳 Омлет – это не яйца, поэтому ставка НДС будет 20%, а не 10%

В перечне продуктов питания, облагаемых по ставке НДС 10%, есть яйца. Но омлет – это другое.

Разъяснение по поводу омлета с беконом дал Минфин в письме от 27.05.2025 № 03-07-07/51746.

Перечень продовольственных товаров, облагаемых по ставке НДС 10%, утвержден постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908.

Там есть продукция с кодом ОКПД 10.89.12 «Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный».

Но омлет к этой категории не относится. Такая продукция имеет признаки готового кулинарного изделия.

Таким образом, применять ставку НДС 10% нельзя. Омлет облагается по ставке 20%.

Отметим, что по ОКПД у омлета код 10.89.12.112, но такого кода в постановлении № 908 для ставки 10% нет.