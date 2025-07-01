Депутат Аксаков прокомментировал слухи о заморозке денег на вкладах

Изымать деньги вкладчиков не имеет смысла. Это могла быть пиар-акция, чтобы подогреть интерес к вложениям в недвижимость.

Слух про заморозку денег на вкладах в российских банках могли пустить девелоперы, чтобы подстегнуть интерес к вложениям в недвижимость. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Это действительно могла быть пиар-акция, которая должна была подстегнуть интерес к вложениям в недвижимость. Также вероятно, что обычные некомпетентные комментарии были подхвачены интернет-ресурсами для привлечения внимания читателей», — сказал парламентарий.

Он добавил, что Центробанк, Правительство и Госдума сразу опровергли такие слухи.

«Деньги на депозитах работают на развитие экономики – за счет них банки выдают кредиты, которые в свою очередь обеспечивают им финансовые результаты для расчета с вкладчиками и выплаты процентов», — отметил Аксаков.

По его словам, изымать средства частных лиц не имеет никакого практического смысла.