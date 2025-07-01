Начали действовать изменения в книги покупок и продаж для НДС + в доплисты к ним

С 1 июля 2025 года вступил в силу обновленный электронный формат книги покупок, книги продаж и дополнительных листов к ним в связи с введением НДС для УСН.

Приказ ФНС от 03.02.2025 № ЕД-7-26/69@ с 1 июля 2025 года внес изменения в приложения к приказу от 08.06.2021 № ЕД-7-26/547@, которым утверждены форматы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также книги покупок и книги продаж, дополнительных листов к этим книгам.

Теперь пониженные ставки НДС 5 и 7% предусмотрены в книгах продаж: это новые графы для отражения упрощенцами стоимости продаж, облагаемых НДС, и самого налога.

Также уточнено, что код валюты теперь обязательно указывать только при расчетах иностранной валютой, а для рублей и других вариантов оплаты необязательно.

Де-юре обновленные форматы можно было начать применять и ранее: об этого говорило письмо ФНС от 18.03.2025 № ЕА-4-26/2905@, а также наша новость.