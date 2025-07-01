Путин поручил правительству обеспечить устойчивость работы Интернета
Президент поставил задачу в том числе для обеспечения бесперебойной работы отечественного мессенджера.
Владимир Путин поручил правительству обеспечить устойчивость сети Интернет. Такое поручение опубликовано в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства.
«Обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети Интернет, в том числе в целях развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)», — говорится в документе.
Срок выполнения поручения — 1 сентября 2025 года.
Ответственным назначен глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.
Ранее мы писали, что в мессенджере Max уже зарегистрировались 1 млн пользователей.
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