Путин поручил правительству обеспечить устойчивость работы Интернета

Президент поставил задачу в том числе для обеспечения бесперебойной работы отечественного мессенджера.

Владимир Путин поручил правительству обеспечить устойчивость сети Интернет. Такое поручение опубликовано в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства.

«Обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети Интернет, в том числе в целях развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)», — говорится в документе.

Срок выполнения поручения — 1 сентября 2025 года.

Ответственным назначен глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

Ранее мы писали, что в мессенджере Max уже зарегистрировались 1 млн пользователей.