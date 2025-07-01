С 1 июля 2025 вводится электронное производство по административным делам + ЭДО

Внесены изменения в КоАП, закрепляющие основы электронного производства и документооборота по административным делам.

Закон от 07.04.2025 № 59-ФЗ внес комплексные изменения в КоАП. Они касаются:

производства по делам об административных правонарушениях и документооборота в электронной форме;

дистанционного участия в производстве по видео-конференц-связи (ВКС) и веб-конференции (при наличии такой технической возможности);

использования документов в электронном виде, в том числе при исполнении административных наказаний.

Участники дел смогут подавать электронно заявления, ходатайства, жалобы, протесты и иные документы.

Изготовление, вручение и направление постановлений, решений, определений, протоколов и других процессуальных документов тоже станет электронным.

В новых нормах КоАП прописаны случаи использования усиленной квалифицированной и простой подписи.

Оговорены способы подачи и направления электронных документов. В том числе с помощью:

портала Госуслуг;

региональных порталов госуслуг;

информационной системы, определенной Верховным Судом, Судебным департаментом при нем, через личный кабинет юрлица или ИП на сайте госоргана или ЦБ;

систем ЭДО участников производства с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Также уточнен порядок извещения участников производства, а также участия в рассмотрении дела по ВКС и веб-конференции.

Также с 1 июля 2025 года вступил в силу закон от 07.04.2025 № 60-ФЗ, который внес в КоАП более технические нормы, связанные с введением ЭДО. В частности, он устанавливает перечень документов, которые в любом случае приобщают к делу об административном правонарушении на бумажном носителе.

Направлять и получать процессуальные документы в электронном виде граждане смогут только при наличии их согласия на взаимодействие данным способом. При этом осталось право подавать документы на бумаге, получать извещения почтой и лично участвовать в рассмотрении дела.

Детальные правила подачи документов в электронном виде будут определены Правительством, Верховным судом и другими уполномоченными органами в соответствии с их компетенцией.