ИИ может заменить человека на рабочем месте, но и создает новые профессии и рабочие места

Большинство работников воспринимают искусственный интеллект как важный и перспективный инструмент, а не как угрозу.

80% участников исследования положительно относятся к быстрому развитию ИИ-технологий. Еще 18% заняли нейтральную позицию и только 2% заявили о негативном восприятии искусственного интеллекта.

Исследование провела Русская Школа Управления (РШУ), его итоги в распоряжении «Клерка».

Большинство респондентов (73%) считают, что ИИ способен заменить человеческий труд в отдельных областях бизнеса.

Речь, в первую очередь, идет о рутинных, повторяющихся задачах, которые можно автоматизировать — например, обработке данных, документообороте, технической поддержке.

Однако ИИ воспринимается не только как инструмент оптимизации, но и как источник новых возможностей. При ответе на вопрос, приведет ли развитие ИИ к созданию новых рабочих мест, мнения разделились:

53% — верят, что благодаря ИИ появятся новые профессии и направления, связанные с разработкой, обучением и сопровождением технологий;

47% — настроены скептически и не уверены, что это компенсирует возможные потери рабочих мест.

Особенно высоко участники опроса оценили влияние ИИ на развитие бизнеса. 90% считают, что использование ИИ положительно сказывается на эффективности компаний. Среди преимуществ — ускорение процессов, снижение издержек, повышение точности прогнозов и персонализация работы с клиентами. 86% уверены, что внедрение ИИ-технологий усиливает конкурентоспособность компании на рынке.

«Развитие искусственного интеллекта уже оказывает заметное влияние на бизнес-процессы: автоматизация рутинных задач, аналитика больших данных и персонализация клиентского опыта становятся нормой. Это не просто технологический тренд — это изменение логики управления и принятия решений. При этом важно понимать, что ИИ не столько заменяет людей, сколько меняет структуру занятости. Появляются новые профессии, требующие других навыков — работа с алгоритмами, обучение моделей, управление цифровыми продуктами. Грамотная интеграция ИИ — это шаг к более гибкому, точному и конкурентоспособному бизнесу», — комментирует Анастасия Боровская, директор РШУ.

В исследовании приняли участие 1 198 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса.