Путин подписал указ о дополнительных гарантиях для иностранных инвесторов

Для иностранных инвесторов введен новый тип спецсчетов. Уже существующие спецсчета можно будет не открывать.

Президент РФ ввел новый тип спецсчетов «Ин» для иностранных инвесторов. Соответствующий Указ Президента от 01.07.2025 № 436 опубликован на портале госинформации.

«Иностранные инвестиции осуществляются за счет денежных средств, зачисленных на счета типа "Ин" со счетов, открытых в иностранных банках или иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации. При этом инвесторы, открывшие счет типа "Ин" для инвестиций в порядке, установленном документом, не будут иметь необходимости открывать уже существующие спецсчета типа "С"», — говорится в указе.

Инвестиции с других счетов запрещаются, также как снятие наличных денежных средств со счетов типа «Ин».

Спецсчета могут использоваться для расчетов при приобретении российских ценных бумаг.

Указ распространяется на инвесторов из недружественных иностранных государств: п. 2 указа.