Минцифры: за месяц работы платформы по подтверждению ИТ-компетенций выдано почти 15 тысяч сертификатов
Национальная платформа по подтверждению ИТ-компетенций работает уже месяц, и за это время 5 тыс. пользователей получили свыше 14,6 тыс. сертификатов, сообщает Минцифры.
Пройти бесплатное тестирование может любой желающий вне зависимости от уровня образования. Самому юному пользователю, получившему сертификат, — 14 лет, а самому старшему – 83 года, отмечает ведомство.
Больше всего сертификатов выдано в Москве (более 4 тыс.) и Санкт-Петербурге (более 1,5 тыс.).
Сейчас можно пройти тесты по теории по 12 языкам программирования, а проверить практические навыки написания кода – по 5 языкам. В течение года добавят еще две теоретические и две практические компетенции.
Самые популярные теоретические направления:
Linux — более 2,6 тыс. сертификатов;
API — более 1,7 тыс. сертификатов;
HTML — более 1,5 тыс. сертификатов;
JavaScript — более 1,2 тыс. сертификатов;
Docker — более 1,2 тыс. сертификатов.
Самые популярные практические навыки:
Python — более 400 сертификатов;
SQL — более 200 сертификатов;
C# — более 200 сертификатов;
Java — более 190 сертификатов;
PHP — более 180 сертификатов.
Специалисты, которые получили подтверждающие сертификаты, получают конкурентное преимущество и могут объективно оценить свои навыки, считает Минцифры.
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