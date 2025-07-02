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Минцифры: за месяц работы платформы по подтверждению ИТ-компетенций выдано почти 15 тысяч сертификатов

Пройти тестирование через Госуслуги может любой желающий. Тесты прошли уже более 5 тыс. пользователей.

Национальная платформа по подтверждению ИТ-компетенций работает уже месяц, и за это время 5 тыс. пользователей получили свыше 14,6 тыс. сертификатов, сообщает Минцифры.

Пройти бесплатное тестирование может любой желающий вне зависимости от уровня образования. Самому юному пользователю, получившему сертификат, — 14 лет, а самому старшему – 83 года, отмечает ведомство.

Больше всего сертификатов выдано в Москве (более 4 тыс.) и Санкт-Петербурге (более 1,5 тыс.).

Сейчас можно пройти тесты по теории по 12 языкам программирования, а проверить практические навыки написания кода – по 5 языкам. В течение года добавят еще две теоретические и две практические компетенции.

Самые популярные теоретические направления:

  • Linux — более 2,6 тыс. сертификатов;

  • API — более 1,7 тыс. сертификатов;

  • HTML — более 1,5 тыс. сертификатов;

  • JavaScript — более 1,2 тыс. сертификатов;

  • Docker — более 1,2 тыс. сертификатов.

Самые популярные практические навыки:

  • Python — более 400 сертификатов;

  • SQL — более 200 сертификатов;

  • C# — более 200 сертификатов;

  • Java — более 190 сертификатов;

  • PHP — более 180 сертификатов.

Специалисты, которые получили подтверждающие сертификаты, получают конкурентное преимущество и могут объективно оценить свои навыки, считает Минцифры.

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