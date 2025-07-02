Общаться на «Клерке» стало еще интереснее! Мы добавили гифки
На «Клерке» появилась возможность использовать гифки в комментариях и в самих постах.
На сайте «Клерк» обновление — гифки, которые позволят пользователям более эмоционально донести сообщение и передать свои мысли так, чтобы их точно заметили.
Вы можете использовать гифки как в своих блогах, так и в комментариях.
Комментарии7
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И каким способом их вставлять??
Вопрос, конечно, интересный!