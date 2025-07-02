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Общаться на «Клерке» стало еще интереснее! Мы добавили гифки

На «Клерке» появилась возможность использовать гифки в комментариях и в самих постах.

На сайте «Клерк» обновление — гифки, которые позволят пользователям более эмоционально донести сообщение и передать свои мысли так, чтобы их точно заметили.

Вы можете использовать гифки как в своих блогах, так и в комментариях.

Примергифки,которуюможноиспользоватьвсообщенияхна«Клерке»
Пример гифки, которую можно использовать в сообщениях на «Клерке»

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