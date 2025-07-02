Минпромторг уточнил перечень продукции, которую нельзя декларировать по упрощенной схеме
Минпромторг внес изменения в список товаров, качество и безопасность которых нельзя подтверждать на основании доказательств юрлиц и ИП вместо тех, которые получают с участием аккредитованной испытательной лаборатории.
Соответствующий приказ от 02.04.2025 № 1579 опубликован и вступит в силу с 7 июля.
Теперь в список включили товары с указанными кодами ТН ВЭД ЕАЭС:
технику (холодильники, морозильники, посудомоечные машины, микроволновые печи, электрические плиты, шкафы, духовки, стиральные машины) и приборы для нагрева жидкостей (чайники, кофемашины, подогреватели детского питания);
пальто, куртки, головные уборы, постельные принадлежности, текстильные материалы;
мебель (бытовую, лабораторную, детскую);
электрические товары (лампы, светильники, прожекторы, выключатели, розетки);
стройматериалы (герметики, трубы для водо- и газоснабжения, фанеру).
При использовании перечня нужно учитывать не только код ТН ВЭД ЕАЭС, но и наименование продукции.
Также поменяли коды по таким позициям:
оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные;
шины пневматические для грузовых автомобилей и их прицепов, автобусов и троллейбусов;
источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики.
Из перечня убрали мототранспортные средства (категории L).
Приказ будет действовать до 1 сентября 2025 года.
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