Минпромторг уточнил перечень продукции, которую нельзя декларировать по упрощенной схеме

Новые правила будут действовать с 7 июля по 1 сентября 2025 года.

Минпромторг внес изменения в список товаров, качество и безопасность которых нельзя подтверждать на основании доказательств юрлиц и ИП вместо тех, которые получают с участием аккредитованной испытательной лаборатории.

Соответствующий приказ от 02.04.2025 № 1579 опубликован и вступит в силу с 7 июля.

Теперь в список включили товары с указанными кодами ТН ВЭД ЕАЭС:

технику (холодильники, морозильники, посудомоечные машины, микроволновые печи, электрические плиты, шкафы, духовки, стиральные машины) и приборы для нагрева жидкостей (чайники, кофемашины, подогреватели детского питания);

пальто, куртки, головные уборы, постельные принадлежности, текстильные материалы;

мебель (бытовую, лабораторную, детскую);

электрические товары (лампы, светильники, прожекторы, выключатели, розетки);

стройматериалы (герметики, трубы для водо- и газоснабжения, фанеру).

При использовании перечня нужно учитывать не только код ТН ВЭД ЕАЭС, но и наименование продукции.

Также поменяли коды по таким позициям:

оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные;

шины пневматические для грузовых автомобилей и их прицепов, автобусов и троллейбусов;

источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики.

Из перечня убрали мототранспортные средства (категории L).

Приказ будет действовать до 1 сентября 2025 года.