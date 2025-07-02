Минфин разъяснил, что считать торговым объектом: НК молчит про это

НК РФ не определяет понятие «торговый объект», но оно есть в законе о торговле. В состав торгового объекта входят торговый зал, подсобные и складские помещения.

Минфин пояснил, что в целях уплаты налога на имущество организаций торговым объектом признается здание/его часть, строение/его часть, сооружение/его часть, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с ними при продаже товаров, в составе которого имеются торговый зал/залы, подсобные, административно-бытовые и складские помещения.

Об этом говорится в письме от 10.03.2025 № 03-05-05-01/23087.

НК не содержит понятия «торговый объект», напоминает Минфин. Но это понятие определено законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ о регулировании торговой деятельности и ГОСТом Р 51303-2023.

Кроме того, суды также считают, что в состав торгового объекта входят торговый зал, подсобные и складские помещения: апелляционные определения Судебной коллегии по административным делам ВС РФ от 22.01.2020 № 14-АПА19-16 и от 17.10.2019 № 18-АПА19-55.

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