Для торговых сетей могут ввести оборотные штрафы за просрочку

После проверки торговой сети «Светофор» ведомства решили, что обычные штрафы не остановят нарушения, на которых и была выстроена бизнес-модель компании. Поэтому сейчас предлагают более суровое наказание.

Если компании торгуют просрочкой и умышленно нарушают законодательство, то для них следует установить оборотные штрафы и ввести дисквалификацию. Такой механизм борьбы с недобросовестными торговыми сетями предложил глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

После проверок сети «Светофор» ведомства выявили серьезные нарушения как в работе с поставщиками, так и при продаже продукции. Проверяющие сделали вывод, что их недобросовестные действия легли в основу бизнес-модели организации. В этом случае обычные штрафы не останавливают компанию, которая на нарушениях получает миллиардную прибыль. Об этом пишут «Известия».

«Необходима трансформация ответственности и введение как минимум оборотных штрафов, а как максимум — дисквалификация и блокировка деятельности, в том числе счетов и хозяйственных операций. То есть система санкций должна быть такой, чтобы у бизнеса не возникало желания нарушать закон», — сказал Олег Павлов.

Также он добавил, что оборотные штрафы и риск получить дисквалификацию остановит другие торговые сети от возможных нарушений закона.