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Маркетплейсы

Алиханов: за продажу подделок на маркетплейсах нужно повысить ответственность

Минпромторог предлагает ужесточить контроль за маркировкой товаров на интернет-площадках.

Глава Минпромторга Антон Алиханов предложил ужесточить ответственность за продажу поддельных товаров на маркетплейсах. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«На наш взгляд, настало время урегулировать отдельные моменты деятельности маркетплейсов и выровнять правила игры с офлайн сегментом. А именно — ужесточить контроль за маркировкой размещаемых товаров, повысить ответственность за продажу контрафакта или подделок», — сказал министр.

Для этого нужно обеспечить проверку необходимых сведений через государственные информсистемы и выстроить отношения платформ со своими контрагентами, считает Алиханов.

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