🍺 Росалкогольтабакконтроль: с 1 июля 2025 года началась декларационная кампания на второй квартал

Производители пива, сидра и медовухи должны до 21 июля 2025 года отчитаться об объеме производства.

Компании, которые занимаются производством пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре должны до 21 июля 2025 года сдать декларации.

В документах нужно указать объем производства, оборота и/или использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также отчитаться о применении производственных мощностей.

Росалкогольтабакконтроль напомнил, что с 15 января 2025 года не нужно декларировать объем розничной продажи пива и пивных напитков.

Это значит, что за второй квартал 2025 не надо представлять декларацию № 8.

Однако, если продукцию ввозят в РФ в качестве припасов или товаров, которые на таможне не облагаются пошлиной, то декларацию № 8 нужно заполнить. Она есть в приложении к приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 № 396.