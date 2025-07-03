ФНС: ИП может не платить фиксированные взносы за периоды ухода за ребенком и инвалидом I группы. Но есть условие

Индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать страховые взносы в фиксированном размере. Однако закон устанавливает несколько периодов, за которые не нужно уплачивать взносы.

ИП может не платить страховые взносы при отсутствии предпринимательской деятельности в периоды:

прохождения военной службы;

ухода за ребенком до 1,5 лет;

содержания под стражей, если он необоснованно привлечен к уголовной ответственности;

ухода за инвалидом 1-й группы, ребенком-инвалидом или лицом старше 80 лет.

Для подтверждения освобождения в ФНС нужно предоставить заявление по форме КНД 1150081 с приложением необходимых документов.

Об этом 2 июля 2025 года сообщил представитель Межрайонной ФНС № 10 по Красноярскому краю на вебинаре «Расчет налога на доходы физических лиц при продаже или дарении недвижимого имущества. Сроки уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями, в условиях введения Единого налогового счета». На нем присутствовал представитель «Клерка».

Если нарушить условия освобождения, то нужно уплатить взносы пропорционально количеству календарных дней или месяцев, на протяжении которых велась деятельность.

Начиная с 1 января 2025 года право на освобождение от уплаты страховых взносов можно использовать в течение трех лет с даты его возникновения.

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