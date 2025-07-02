С 24 июля 2025 года повысят три госпошлины

За госрегистрацию в Государственном судовом реестре, реестре маломерных судов или бербоут-чартерном реестре:

За госрегистрацию изменений в Государственный судовой реестр, реестр маломерных судов или бербоут-чартерный реестр в отношении спортивных парусных судов, прогулочных судов, маломерных судов

400 рублей