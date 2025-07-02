С 24 июля 2025 года повысят три госпошлины
Федеральный закон от 24.06.2025 № 179-ФЗ внес изменения в ст. 333.33 НК.
Вид госпошлины
Норма НК РФ
Новый размер госпошлины с 24.07.2025
Действующий (прежний) размер госпошлины
За госрегистрацию в Государственном судовом реестре, реестре маломерных судов или бербоут-чартерном реестре:
1 800 рублей
1 600 руб.
За госрегистрацию изменений в Государственный судовой реестр, реестр маломерных судов или бербоут-чартерный реестр в отношении спортивных парусных судов, прогулочных судов, маломерных судов
400 рублей
200 руб.
За выдачу свидетельства о праве собственности, за госрегистрацию ограничений/обременений прав на спортивное парусное судно, прогулочное судно, маломерное судно
1 000 рублей
800 руб.
Кроме того, отменена госпошлина 200 руб. за выдачу судового билета.
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