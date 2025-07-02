ЦОК Общая ПРОФК 26.06 Мобильный
Размер госпошлины

С 24 июля 2025 года повысят три госпошлины

Повышены государственные пошлины за регистрацию маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов.

Федеральный закон от 24.06.2025 № 179-ФЗ внес изменения в ст. 333.33 НК.

Вид госпошлины

Норма НК РФ

Новый размер госпошлины с 24.07.2025

Действующий (прежний) размер госпошлины

За госрегистрацию в Государственном судовом реестре, реестре маломерных судов или бербоут-чартерном реестре:

  • спортивных парусных судов;

  • прогулочных судов;

  • маломерных судов.

абз. 5 подп. 59 ст. 333.33 НК

1 800 рублей

1 600 руб.

За госрегистрацию изменений в Государственный судовой реестр, реестр маломерных судов или бербоут-чартерный реестр в отношении спортивных парусных судов, прогулочных судов, маломерных судов

абз. 5 подп. 60 ст. 333.33 НК

400 рублей

200 руб.

За выдачу свидетельства о праве собственности, за госрегистрацию ограничений/обременений прав на спортивное парусное судно, прогулочное судно, маломерное судно

абз. 5 подп. 61 ст. 333.33 НК

1 000 рублей

800 руб.

Кроме того, отменена госпошлина 200 руб. за выдачу судового билета.

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