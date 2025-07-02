ФНС: быстрее разблокировать счета можно через интернет-сервис

Если операции по счетам приостановлены, налоговики рекомендуют использовать сервис оперативной помощи.

Процесс разблокировки счетов в случае приостановления операций можно ускорить при помощи интернет-сервиса, пишет ФНС.

Что можно сделать через сервис «Оперативная помощь»:

быстро получить ответ на вопросы – например, по какой причине заблокирован счет и как его разблокировать;

снять ограничения по счету — после погашения долга или устранения иных нарушений;

перевести взыскание на счет в другом банке, в котором достаточно денежных средств для погашения задолженности;

разобраться в причинах образования задолженности и узнать о способах ее урегулирования.

Также через сервис можно заявить о неучтенном документе или о несогласии с документом.

Сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС» доступен на сайте ФНС и в ЛК налогоплательщика.