⚡️ Итоги дня: против «Светофора» возбудили 21 дело, прокуратура хочет заблокировать сайт с декларациями чиновников, а победитель «Интервидения» получит 30 млн рублей
Цены на подержанные машины китайских брендов возрастом от года до трех лет резко снизились: за первое полугодие они упали на 10-15%. На стоимость давят кратно выросший за последнее годы объем вторичного китайского парка, распродажи дилерами новых автомобилей и высокий курс рубля.
Доля российских производителей в объеме розничных продаж рома выросла вдвое. В январе-мае 2025 года на произведенный в России ром пришлось 62,3% продаж. В целом спрос на ром за этот период прибавил 9,7% год к году — до 779,3 тыс. дал.
Федеральная антимонопольная служба возбудила 21 дело в отношении логистических центров сети «Светофор» в 14 регионах. Поводом стали кабальные условия для производителей в договорах поставок, а также нарушения требований к мясу, рыбе, молоку.
В Липецке нашли три тонны опасного меда и запретили его продажу. Концентрация вредных веществ в несколько раз превышала предельно допустимые нормы, что делает продукт опасным для употребления.
Прокуратура потребовала через суд заблокировать проект «Декларатор», где публикуют декларации чиновников. Прокуроры считают, что сайт нарушает требования о защите персональных данных, тогда как авторы объяснили, что берут информацию из открытых источников.
Доля срочных продаж квартир достигла 30%. Годом ранее доля подобных продаж не превышала 8%. Это максимальный показатель с 2022 года, когда россияне массово релоцировались в другие страны.
Победитель музыкального конкурса «Интервидение» получит приз в 30 млн рублей. Участником может стать национальная звезда, не младше 16 лет, обладающая высокой популярностью в своей стране. Конкурсная песня должна отражать общечеловеческие и семейные ценности.
Мессенджер Telegram выпустил новое обновление, которое добавило в приложение интерактивные списки задач. Функция доступна в платной подписке премиум. Также подписчики могут предлагать свои посты для публикации в каналах. Подписчик должен будет перечислить владельцу канала «звезды» (внутреннюю валюту) или криптовалюту Toncoin в качестве платежа за размещение.
Суд присяжных в Калифорнии обязал Google выплатить 314 млн долларов за «тайный сбор» личных данных пользователей Android. Информацию Google использовала в корпоративных интересах — для улучшения таргетинга и расширения возможностей картографии.
Начать дискуссию