В «Честном ЗНАКе» промаркировали 6,5 тысяч литров пива для собак
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) к Международному дню собак (02.07.2025) подсчитал, что за три месяца в России промаркировали 6,5 тыс. литров собачьего пива.
С 1 марта 2025 года требование о маркировке распространились на пиво для собак, сказано в телеграм-канале «Честный ЗНАК».
Лакомства для собак сделаны с учетом особенностей пищеварения домашних животных. В состав особого пива входит концентрат ячменного солода, автолизат сухих дрожжей и вода. Пока что на рынке представлен только один сорт собачьего пива.
Также за девять месяцев в системе «Честный ЗНАК» производители промаркировали свыше 8 т шоколада и печенья для домашних животных. Владельцы могут выбрать лакомство для питомцев из 20 видов белого, молочного и черного шоколада, а также из 100 разновидностей печенья.
Комментарии4
Одна дура обезьяну курить учила. Теперь пиво собакам....
Маркировка корма для животных - это что-то с чем-то. В магазине народ на кассе ругается, но кассир упорно сканирует код на каждом пакетике корма, а затем марку, напечатанную на бумажке (которая считывается с 3-4 раза). И если покупатель взял много пакетиков корма, то наблюдать за кассиром одно удовольствие - на лице столько разных эмоций
С кассиром - ещё так-сяк: ему всё равно сканировать, хоть у этого, хоть у следующего....
Мне в этот момент больше нравятся эмоции этого покупателя и следующих за ним!
Все в порядке - народ должен и будет терпеть, потому что маркировать скоро будут практически все основные товарные группы.