В «Честном ЗНАКе» промаркировали 6,5 тысяч литров пива для собак

Производители лакомства для домашних животных поставили маркировку на 6,5 тысяч литров собачьего пива, а также на 9 тонн шоколада и печенья.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) к Международному дню собак (02.07.2025) подсчитал, что за три месяца в России промаркировали 6,5 тыс. литров собачьего пива.

С 1 марта 2025 года требование о маркировке распространились на пиво для собак, сказано в телеграм-канале «Честный ЗНАК».

Лакомства для собак сделаны с учетом особенностей пищеварения домашних животных. В состав особого пива входит концентрат ячменного солода, автолизат сухих дрожжей и вода. Пока что на рынке представлен только один сорт собачьего пива.

Также за девять месяцев в системе «Честный ЗНАК» производители промаркировали свыше 8 т шоколада и печенья для домашних животных. Владельцы могут выбрать лакомство для питомцев из 20 видов белого, молочного и черного шоколада, а также из 100 разновидностей печенья.