ИП-военные пенсионеры частично все-таки должны платить фиксированные взносы
ИП, получающие военные пенсии по выслуге лет или инвалидности (закон от 12.02.1993 № 4468-1), освобождены:
от фиксированных взносов на ОПС — в сумме 42 984,24 рубля за 2025 год;
дополнительных взносов в размере 1% с доходов от 300 тыс. рублей за год.
При этом за ними сохраняется обязанность уплаты фиксированных взносов на обязательное медицинское страхование, уточняют налоговики. За 2025 год взносы по ОМС = 10 673,76 рубля (53 658 руб. х 19,8922% — норматив от фиксированного тарифа).
Чтобы получить освобождение, в ИФНС нужно подать заявление о прекращении обязанности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Вот его рекомендуемая ФНС форма — КНД 1150118 + подтвердить документами статус военного пенсионера.
После подачи такого заявления ИП-военные пенсионеры вправе:
уменьшить налог по УСН «доходы» или стоимость патента на подлежащие уплате в данном налоговом периоде взносы на ОМС;
добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.
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