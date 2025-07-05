ИП-военные пенсионеры частично все-таки должны платить фиксированные взносы

Индивидуальные предприниматели, являющиеся военными пенсионерами, освобождены от уплаты фиксированных и дополнительных взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС).

ИП, получающие военные пенсии по выслуге лет или инвалидности (закон от 12.02.1993 № 4468-1), освобождены:

от фиксированных взносов на ОПС — в сумме 42 984,24 рубля за 2025 год;

дополнительных взносов в размере 1% с доходов от 300 тыс. рублей за год.

При этом за ними сохраняется обязанность уплаты фиксированных взносов на обязательное медицинское страхование, уточняют налоговики. За 2025 год взносы по ОМС = 10 673,76 рубля (53 658 руб. х 19,8922% — норматив от фиксированного тарифа).

Чтобы получить освобождение, в ИФНС нужно подать заявление о прекращении обязанности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Вот его рекомендуемая ФНС форма — КНД 1150118 + подтвердить документами статус военного пенсионера.

После подачи такого заявления ИП-военные пенсионеры вправе: