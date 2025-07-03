В июле 2025 Сбер открывает возможность платить улыбкой с 14 лет

Возможность оплаты по биометрии для подростков обещают запустить до конца этой недели.

До 6 июля 2025 года Сбер запустит возможность оплаты по биометрии для всех россиян старше 14 лет. Услугой смогут воспользоваться более 6,5 млн подростков с 14 до 17 лет, заявил первый зампред Правления Сбербанка Кирилл Царев.

По данным банка, более 50% всех пользователей сервисов оплаты младше 18 лет каждый день используют бесконтактные способы, в том числе платежные стикеры, которые можно наклеивать на телефон.

Сбербанк указал, что использование уникальной биометрии лица минимизирует риск мошенничества и кражи личных данных.

Для оплаты улыбкой несовершеннолетним нужно будет дать согласие на сдачу биометрии на Госуслугах и получить согласие родителей.

Основные пользователи биометрической оплаты – это люди от 25 до 44 лет (56%), от 45 до 64 лет (31%) и возрастные категории 22-24 года и старше 65 лет (по 5%), утонила пресс-служба Сбербанка.