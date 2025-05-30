Как легко принимать оплату в вашем интернет-магазине

Лучшие способы оплаты для вашего бизнеса
Обычно интернет-магазины предлагают клиентам разные варианты оплаты:
1. Банковские карты. Многие покупки в онлайн-торговле оплачивают картами ― это удобно и быстро. Эти платежные средства принимают почти все онлайн-магазины. Обычно комиссия за такие платежи зависит от оборота торговой точки и условий в банке-эквайере: чем больше оборот, тем ниже процент.
2. Через сервис SberPay, MirPay или аналогичные. Оплатить покупку можно через QR-код или специальную ссылку. Если клиент делает заказ с компьютера, он может отсканировать QR-код смартфоном, перейти в банковское приложение и подтвердить платеж.
SberPay — это платежный сервис от Сбербанка: если покупатель выбирает этот способ, он переходит по ссылке в приложение Сбербанк Онлайн и быстро подтверждает оплату. MirPay — похожий сервис для владельцев карт «Мир», T-Pay — аналогичный от «Т-Банка» и т. д.
3. Оплата по реквизитам. Такой вариант часто выбирают юридические лица или индивидуальные предприниматели. Покупатель оплачивает товар по счету — переводит деньги с расчетного счета компании, с корпоративной карты, не используя онлайн-оплату на сайте.
Чтобы добавить этот способ, продавец размещает на сайте реквизиты для оплаты или кнопку «Оплатить по счету». После клика менеджер может выставить счет клиенту. Подключать дополнительные сервисы не придется.
Где вашему бизнесу удобно и выгодно принимать онлайн-платежи
Получить оплату от клиента можно не только через сайт. Бизнесу выгодно использовать разные способы, чтобы дать покупателям больше удобных вариантов и не терять заказы.
Рассмотрим основные варианты получения денег:
На сайте интернет-магазина.
Самый привычный вариант — когда у магазина есть сайт с встроенной формой оплаты. Клиент выбирает нужный способ, заполняет данные и оплачивает заказ за пару минут. Обычно на сайт добавляют специальные платежные виджеты или модули в виде всплывающих окон, через которые покупатель может быстро внести платеж.
В мобильном приложении.
В мобильное приложение тоже можно подключить прием оплат. Все работает так же, как на сайте. Клиент оформляет заказ и оплачивает его удобным способом, не выходя из приложения.
Через платежные ссылки.
Этот способ подходит, если собственного сайта у продавца нет. Или он есть, но нет возможности добавлять платежные модули. Например, такой вариант оплаты удобен для:
компаний, работающих индивидуально с каждым клиентом — например, туроператоров, представителей инфобизнеса;
магазинов, которые общаются с клиентами в соцсетях или мессенджерах.
Продавец формирует уникальную ссылку на оплату: можно задать точную сумму или оставить поле для самостоятельного ввода. Затем отправляет ее клиенту любым удобным способом — в мессенджере, соцсети, по электронной почте или даже в SMS-сообщении. Покупатель переходит по ссылке, выбирает подходящий способ оплаты и завершает заказ. После оплаты продавец получает уведомление, а клиент — электронный чек.
Платежные ссылки позволяют принимать оплату за товары, разовые и регулярные услуги, подписки или пожертвования. В случае необходимости можно быстро делать возвраты средств. Клиенту не приходится сообщать личные финансовые данные — все происходит быстро и безопасно.
Сервис платежных ссылок предоставляет провайдер «Миксплат». Чтобы начать принимать оплату таким способом, бизнесу достаточно зарегистрироваться в сервисе и получить доступ к личному кабинету. Управлять ссылками удобно даже без сайта и специальных интеграций.
Современная система оплаты: что важно для успешного интернет-магазина
Даже если человек нашел нужный товар и уже добавил его в корзину, сложности с оплатой могут отпугнуть покупателя. Если что-то работает нестабильно, форма слишком сложная или платеж вызывает подозрения — многие просто закроют сайт и уйдут к другому продавцу.
Чтобы этого не случилось, система оплаты в интернет-магазине должна соответствовать нескольким требованиям:
Простота и быстрота. Покупателю важно оплачивать заказ легко — за пару кликов, без лишних полей и регистрации в непонятных сервисах.
Выбор удобного способа. Чем больше вариантов оплаты, тем выше шанс завершения покупки.
Корректная работа на всех устройствах. Оплата должна проходить одинаково без сложностей с компьютера, телефона, через мобильное приложение или мессенджер.
Мгновенное списание и уведомление. Деньги списываются сразу, а клиент быстро получает подтверждение об успешной оплате — по e-mail, SMS или прямо на сайте.
Удобные возвраты. Если что-то пошло не так, покупателю легко оформить возврат, а информация о статусе возврата всегда под рукой.
Стабильная работа. Оплата доступна всегда — в выходные, ночью, а также в период распродаж большом наплыве заказов.
Если магазин создает все эти условия, люди охотнее оформляют покупки и не боятся тратить больше. Удобная и надежная оплата не только уменьшает число «брошенных корзин», но и помогает увеличить средний чек.
Подробнее о выборе платежной системы мы рассказывали в этой статье.
Обеспечьте своих клиентов удобными, быстрыми и безопасными способами оплаты. Сервис «Миксплат» — это решение, которое поможет вам подключить все популярные методы платежей за считанные минуты и повысить доверие к вашему бизнесу.
Почему выбирают «Миксплат» — надежное решение для онлайн-платежей
Когда бизнес определился, какие способы оплаты будут доступны покупателям, «Миксплат» — удобный сервис для приема онлайн-платежей в коммерческих компаниях и НКО. Он поддерживает широкий выбор способов оплаты, например:
банковские карты,
СБП,
мобильные платежи.
Управлять всеми поступлениями удобно в личном кабинете.
Дополнительные преимущества сервиса «Миксплат»:
Легкая настройка — установить сервис можно самостоятельно, без привлечения программистов.
Простая интеграция — доступны готовые плагины для популярных платформ, подробная документация для подключения по API и SDK.
Бесплатный модуль аналитики: география клиентов, структура и методы платежей, подробные отчеты, экспорт данных для финансового учета.
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