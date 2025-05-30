Как легко принимать оплату в вашем интернет-магазине

Лучшие способы оплаты для вашего бизнеса

Обычно интернет-магазины предлагают клиентам разные варианты оплаты:

1. Банковские карты. Многие покупки в онлайн-торговле оплачивают картами ― это удобно и быстро. Эти платежные средства принимают почти все онлайн-магазины. Обычно комиссия за такие платежи зависит от оборота торговой точки и условий в банке-эквайере: чем больше оборот, тем ниже процент.

2. Через сервис SberPay, MirPay или аналогичные. Оплатить покупку можно через QR-код или специальную ссылку. Если клиент делает заказ с компьютера, он может отсканировать QR-код смартфоном, перейти в банковское приложение и подтвердить платеж.

SberPay — это платежный сервис от Сбербанка: если покупатель выбирает этот способ, он переходит по ссылке в приложение Сбербанк Онлайн и быстро подтверждает оплату. MirPay — похожий сервис для владельцев карт «Мир», T-Pay — аналогичный от «Т-Банка» и т. д.

3. Оплата по реквизитам. Такой вариант часто выбирают юридические лица или индивидуальные предприниматели. Покупатель оплачивает товар по счету — переводит деньги с расчетного счета компании, с корпоративной карты, не используя онлайн-оплату на сайте.

Чтобы добавить этот способ, продавец размещает на сайте реквизиты для оплаты или кнопку «Оплатить по счету». После клика менеджер может выставить счет клиенту. Подключать дополнительные сервисы не придется.