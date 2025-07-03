Буцкая: в феврале 2026 года маткапитал проиндексируют

В феврале 2026 года материнский капитал будет проиндексирован на размер фактической инфляции за 2025 год. Это затронет уже оформленные, но не израсходованные средства. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая.

«Ежегодно в феврале материнский капитал индексируется на фактическую инфляцию прошлого года. Поэтому в зависимости от того, какая будет инфляция, именно на такую сумму материнский капитал вырастет. Если материнский капитал не расходуется, то он также индексируется», — пояснила Буцкая.

Она напомнила, что маткапитал можно тратить не только на покупку жилья, но и на образование детей, в том числе на кружки и секции, на материнскую пенсию, а также на ежемесячные выплаты, если доход на каждого члена семьи составляет менее двух прожиточных минимумов.

Остаток маткапитала на сумму до 10 тыс. рублей можно получить в виде выплаты.