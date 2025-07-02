Минтруд: маткапитал можно использовать для оплаты кружков и секций

Материнский капитал можно потратить на дополнительное образование ребенка. У образовательной организации должна быть лицензия.

Средства материнского капитала можно направить на оплату дополнительного образования детей — кружки, секции, курсы, занятия с репетиторами, сообщил Минтруд.

Для этого у образовательной организации или репетитора должна быть лицензия на образовательную деятельность – это можно проверить в реестре лицензий Рособрнадзора. В договоре или соглашении к нему нужно написать: обучение оплачивается средствами маткапитала.

Что можно оплатить за счет маткапитала:

музыкальную школу;

спортивную секцию;

занятия с репетитором;

языковые курсы;

любые другие кружки и студии с лицензией.

Оформить оплату можно онлайн на Госуслугах. В разделе «Распоряжение материнским капиталом» выбирают вкладку «На образование ребенка» и ставят категорию «Дополнительное образование». После этого нужно заполнить и отправить заявление.

Также можно подать заявление в отделении СФР или в МФЦ, отметил Минтруд.