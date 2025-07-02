Минтруд: маткапитал можно использовать для оплаты кружков и секций
Средства материнского капитала можно направить на оплату дополнительного образования детей — кружки, секции, курсы, занятия с репетиторами, сообщил Минтруд.
Для этого у образовательной организации или репетитора должна быть лицензия на образовательную деятельность – это можно проверить в реестре лицензий Рособрнадзора. В договоре или соглашении к нему нужно написать: обучение оплачивается средствами маткапитала.
Что можно оплатить за счет маткапитала:
музыкальную школу;
спортивную секцию;
занятия с репетитором;
языковые курсы;
любые другие кружки и студии с лицензией.
Оформить оплату можно онлайн на Госуслугах. В разделе «Распоряжение материнским капиталом» выбирают вкладку «На образование ребенка» и ставят категорию «Дополнительное образование». После этого нужно заполнить и отправить заявление.
Также можно подать заявление в отделении СФР или в МФЦ, отметил Минтруд.
Комментарии1
Бесперспективно, кружков с лицензией единицы. Дет сад и школа - вот и всё.