Действующие и будущие МТК могут получить до 10 млн рублей на технологические проекты

Конкурс в 2025 году проводят по шести направлениям. Преимущество у проектов, темы которых соответствуют нацпроектам.

Фонд содействия инновациям и Минэкономразвития принимают заявки на конкурс «Старт-2» в рамках реализации федерального проекта «Технологии». Размер поддержки составляет до 10 млн рублей, сообщает Минэкономики.

«Малые технологические компании являются основным драйвером технологического развития, обеспечивая локализацию продукции и способствуя формированию новых производственных цепочек за счет реализации собственных наукоемких решений. На сегодняшний день реестр МТК насчитывает уже свыше 5 тыс. компаний, каждая из которых может рассчитывать на различные льготы и преференции от институтов развития, в том числе и при подаче заявки на грантовые конкурсы Фонда содействия инновациям. Так, в рамках конкурса „Старт-2“ компании со статусом МТК получат дополнительный балл на этапе экспертизы проекта», — отметил первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.

К участию в конкурсе приглашают компании, которые становились победителями первого этапа программы «Старт» не более трех лет назад.

Отбор проектов проводят по шести направлениям:

цифровые технологии;

медицина;

новые материалы и химические технологии;

новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

биотехнологии;

ресурсосберегающая энергетика.

Преимущество получат проекты, тематика которых соответствует приоритетам нацпроектов технологического лидерства.

«Данный конкурс ориентирован на поддержку малых технологических компаний, которые уже начали реализацию наукоемких проектов благодаря Фонду и планируют выводить разработки на новый уровень, чтобы в будущем перейти к их коммерциализации. Если предприятие не обладает статусом МТК на момент подачи заявки, для выполнения условий договора с Фондом ему будет необходимо пройти проверку или экспертизу, чтобы быть включенным в данный реестр», — добавил гендиректор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

Заявки на конкурс «Старт-2» принимают до 21 июля 2025 года.