ФНС: руководители не обязаны сообщать налоговикам о своем назначении на новый срок

При назначении руководителя компании об этом в налоговую сообщит нотариус. А если директора переназначили – сообщать не нужно, так как сведения о юрлице не изменились.

В ЕГРЮЛ есть сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени компании. При этом там, пишет региональное УФНС:

не указана дата окончания срока, на который назначается руководитель организации;

нет сведений о продлении его полномочий.

Если сведения о должностном лице изменились, компания обязана сообщить об этом, отправив заявление по форме № Р13014.

С 1 сентября 2024 года при смене руководителя ООО сообщать об изменениях в ЕГРЮЛ должен нотариус, который удостоверил решение об избрании/назначении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени ООО.

Нотариус отправит в налоговую заявление, подписанное его УКЭП.

Для юрлиц других организационно-правовых форм при избрании/назначении руководителя изменения в ЕГРЮЛ тоже вносит нотариус, который засвидетельствовал подпись заявителя на заявлении – в рамках одного нотариального действия.

Но на руководителя, данные о котором уже есть в ЕГРЮЛ, переназначили на новый срок, нотариус не обязан представлять заявление по форме № Р13014, так как сведения о юрлице не изменились, уточняет УФНС.

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