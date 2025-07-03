На инвестиции в редкоземельные проекты могут снизить ставку НДПИ

Минфин согласен предоставить добывающему бизнесу налоговые льготы, но только в обмен на инвестиции в редкоземельные проекты.

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что Минфин выступает за снижение ставки НДПИ для редкоземельных проектов. Ставку хотят уменьшить на размер вложенных инвестиций.

«Сейчас есть такой запрос от бизнеса. Мы традиционно говорим: "Пожалуйста, но это будет вычет в размере осуществленных инвестиций". То есть льгота в обмен на инвестиции», — сказал Сазанов в интервью «Ведомостям».

Власти готовы предоставить налоговые льготы для добычи редкоземельных металлов, поскольку выпадающих доходов либо не будет совсем, либо они окажутся несущественными.

Также Алексей Сазанов подчеркнул, что речь идет о полной ставке НДПИ. Она может быть уменьшена на «размер осуществленных инвестиций, если они есть». Он добавил, что бизнес понял позицию Минфина и ушел думать, устроит ли предпринимателей такое предложение.

Кроме того, министерство ждет от компаний модели разработки новых месторождений — чтобы оценить, нужны ли добытчикам редкоземельных металлов налоговые льготы.