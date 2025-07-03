❌ ИП на ПСН не может платить патентный налог с процентов на остаток по счету

Предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения (ПСН), обязаны уплачивать налог с процентов по вкладам и остаткам денежных средств на счетах.

Доход предпринимателя в виде процентов на остаток денежных средств по счету ИП — это внереализационный доход. Он не относится к видам деятельности, по которым возможно применение ПСН.

УФНС разъясняет, что такие проценты подлежат обложению в зависимости от применяемого режима налогообложения. Это может быть УСН, ЕСХН либо общий режим налогообложения (платится НДФЛ).

Сведения о доходах можно получить через личный кабинет физлица в разделе «Доходы/Сведения о доходах/Проценты по вкладам».

Согласно сведениям банков, внереализационные доходы от банковских вкладов по счетам индивидуальных предпринимателей за 2024 год составили порядка 1 млрд рублей.

Их нужно было отразить в декларациях за 2024 год в зависимости от применяемого режима налогообложения.