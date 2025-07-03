❌ ИП на ПСН не может платить патентный налог с процентов на остаток по счету
Доход предпринимателя в виде процентов на остаток денежных средств по счету ИП — это внереализационный доход. Он не относится к видам деятельности, по которым возможно применение ПСН.
УФНС разъясняет, что такие проценты подлежат обложению в зависимости от применяемого режима налогообложения. Это может быть УСН, ЕСХН либо общий режим налогообложения (платится НДФЛ).
Сведения о доходах можно получить через личный кабинет физлица в разделе «Доходы/Сведения о доходах/Проценты по вкладам».
Согласно сведениям банков, внереализационные доходы от банковских вкладов по счетам индивидуальных предпринимателей за 2024 год составили порядка 1 млрд рублей.
Их нужно было отразить в декларациях за 2024 год в зависимости от применяемого режима налогообложения.
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