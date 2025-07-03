Минфин напомнил, что НДС на УСН ввели для перевода упрощенцев на ОСНО

Ведомство перечислило правила работы с НДС и отметило, что это косвенный налог. В конечном счете его платят потребители.

Минфин написал, что введение НДС для бизнеса на УСН направлено на «плавный и поэтапный» переход на общий режим налогообложения плательщиков, применяющих УСН.

В письме от 29.05.2025 № 03-07-11/52811 ведомство напоминает, что право на освобождение от НДС есть у ИП и компаний на упрощенке, у которых доход не превысил 60 млн рублей.

Если лимит превышен – придется платить НДС. При этом упрощенцы могут выбрать пониженные ставки:

5% — если сумма доходов не больше 250 млн рублей;

7% — если доходы не превысили 450 млн.

«Кроме того, необходимо учитывать, что НДС по своей природе является налогом на потребление товаров (работ, услуг), то есть косвенным налогом, перелагаемым на потребителей», — добавил Минфин.

То есть при реализации товаров, работ или услуг сумма НДС включается в цены и уплачивается в бюджет за счет средств, полученных с покупателей.

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