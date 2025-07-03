Депутат Нилов предлагает вернуть скидку при оплате штрафа за нарушения ПДД
Депутат Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект о скидках при добровольной уплате штрафов за нарушения ПДД.
«С 1 января 2025 года “скидка” за добровольную оплату административного штрафа по ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП была уменьшена до 25%, при этом также были увеличены и суммы штрафов.
Инициатива активно обсуждается в обществе, в среде автомобилистов и была встречена крайне осторожно, если не сказать негативно», — говорится в пояснительной записке.
Инициатива предполагает введение градации в размере оплачиваемого штрафа:
в течение 20 дней со дня вынесения штрафа – 50% от суммы штрафа;
с 21-го по 30-й день – 75% от суммы наложенного штрафа.
Планируется, что такие меры позволят сохранить уровень загруженности специалистов органов принудительного взыскания. А временные ограничения должны стимулировать автовладельцев к скорейшей оплате штрафа.
Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.
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