Депутат Нилов предлагает вернуть скидку при оплате штрафа за нарушения ПДД

Депутат Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект о скидках при добровольной уплате штрафов за нарушения ПДД.

«С 1 января 2025 года “скидка” за добровольную оплату административного штрафа по ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП была уменьшена до 25%, при этом также были увеличены и суммы штрафов.

Инициатива активно обсуждается в обществе, в среде автомобилистов и была встречена крайне осторожно, если не сказать негативно», — говорится в пояснительной записке.