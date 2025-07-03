Роструд: если должностные обязанности предполагают обучение и поддержку новых работников – оформлять наставничество не нужно
Роструд разъяснил, в каких случаях не нужно отдельно оформлять наставничество.
В письме от 07.05.2025 № ПГ/08381-6-1 ведомство рассмотрело ситуацию, когда трудовая функция работника предусматривает выполнение им на постоянной основе обязанностей по оказанию помощи новым работникам.
В этом случае он получает зарплату с учетом выполнения таких обязанностей. На него требования ст. 351.8 ТК не распространяются. То есть документально оформлять наставничество не нужно, приходит к выводу Роструд.
Если же эти функции не предусмотрены трудовым договором, требовать от работника выполнять их нельзя. И тогда нужно оформлять наставничество.
Начать дискуссию