Роструд: если должностные обязанности предполагают обучение и поддержку новых работников – оформлять наставничество не нужно

В трудовую функцию руководителя может входить помощь новым работникам на постоянной основе. Тогда на него не распространяются требования новых норм ТК РФ о наставничестве.

Роструд разъяснил, в каких случаях не нужно отдельно оформлять наставничество.

В письме от 07.05.2025 № ПГ/08381-6-1 ведомство рассмотрело ситуацию, когда трудовая функция работника предусматривает выполнение им на постоянной основе обязанностей по оказанию помощи новым работникам.

В этом случае он получает зарплату с учетом выполнения таких обязанностей. На него требования ст. 351.8 ТК не распространяются. То есть документально оформлять наставничество не нужно, приходит к выводу Роструд.

Если же эти функции не предусмотрены трудовым договором, требовать от работника выполнять их нельзя. И тогда нужно оформлять наставничество.