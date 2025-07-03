Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС 1,8 млн рублей

После того, как экс-чемпион UFC погасил долг в 79 млн рублей, ФНС выставила Хабибу Нурмагомедову новый счета на 1,8 млн.

ФНС выставила счет экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову. Он должен уплатить налоги на 1,8 млн рублей.

В 2024 году инспекторы уже приостанавливали операции по счетам спортсмена, который не исполнил требования об уплате налоговых долгов. После чего судебные приставы возбудили исполнительное производство по взысканию более 79,3 млн рублей. Затем Хабиб Нурмагомедов закрыл долг перед бюджетом. Об этом пишут «РИА Новости Спорт».

Однако в апреле 2025 года налоговики снова заблокировали счет чемпиона из-за того, что он не сдал декларацию.