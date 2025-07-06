🍻 За безалкогольное пиво нужно платить акциз. Но все зависит от сахара
УФНС напомнило производителям данного напитка об обязанности представлять в налоговый орган соответствующую налоговую декларацию.
Непосредственный расчет суммы акциза приводят во втором разделе декларации по акцизам. Налоговики обращают внимание на необходимость корректного указания кода вида подакцизного товара.
Вид напитка
Ставка акциза
Код вида подакцизного товара по строке 010 декларации
Соответствия безалкогольного пива определению подакцизного сахаросодержащего напитка
10 рублей за литр
298 «Сахаросодержащие напитки»
Пиво с содержанием объемной доли спирта до 0,5% включительно (за исключением содержащего в качестве компонентов сахар)
0 руб. за 1 литр
310 «Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процентов включительно»
УФНС утоняет, что напиток признается сахаросодержащим, если в состав безалкогольного пива входит сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза и т. д.) и содержание углеводов превышает 5 граммов на 100 мл.
Порядок заполнения декларации по акцизам утвержден приказом ФНС от 19.04.2023 № ЕД-7-3/262@.
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