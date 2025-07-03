❗ Минэкономики: до конца 2025 года появится новая категория МСП+. Это еще не крупный, но уже не малый бизнес

Для новой категории МСП+ предусмотрены повышенные лимиты по доходам и численности сотрудников.

Минэкономразвития и Минфин работают над выделением категории МСП+. Такое предложение внес Президент на ПМЭФ-2025, напомнила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

По ее словам, для новой категории лимиты по выручке установят на уровне 3,5 млрд рублей, а по численности сотрудников – 525 человек.

Категорию МСП+ вводят для компаний, которые достигли порогов сектора МСП, но при этом не доросли до крупного бизнеса.

«Планируется, что уже до конца этого года в закон об МСП будет внесена поправка, которая зафиксирует эту новую категорию. Ключевой приоритет — обеспечить компаниям этой категории непрерывность финансовой поддержки. В связи с этим в пилотном формате мы прорабатываем расширение гарантийных механизмов на такие предприятия», — пояснила Татьяна Илюшникова.

Планируется, что эта мера позволит устойчивым компаниям, превысившим критерии МСП, сохранить доступ к инвестиционным инструментам и мерам государственной поддержки на прежних условиях.