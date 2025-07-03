⚡️ Итоги дня: в сфере услуг падает деловая активность, Wildberries запустит своего оператора рекламных данных, а в купальниках нашли нарушения безопасности и качества

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в РФ в июне 2025 года снизился до 49,2 пункта против 52,2 в предыдущем месяце.

Роскачество выявило различные нарушения в женских слитных купальниках 18 брендов из 21. Эксперты оценивали продукцию по 53 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Оказалось, что всем обязательным и опережающим требованиям соответствуют товары только трех марок – Incanto (Китай), Karosport (Россия) и 25Degrees (Китай). Все остальные имеют нарушения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны мира повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкие газированные напитки как минимум на 50% к 2035 году за счет налогов на здоровье.

Точка Банк представил терминал нового поколения в формате смартфона. Новый терминал – стационарный и визуально напоминает смартфон: сенсорный экран, контурная подсветка, стойка с регулировкой высоты. Терминал будет доступен для компаний по всей России — в аренду, выкуп или рассрочку, с бесплатным подключением и настройкой.

Легендарная группа t.A.T.u. после официального воссоединения готова выступать на частных мероприятиях за 10 млн рублей. Первый эксклюзивный концерт запланировали на 17 июля в Ялте, на пляжной сцене курорта «Мрия». Цена билетов варьируется от 5 до 15 тыс. рублей.

В мобильном приложении «Узнай Москву» появились 3D-панорамы Воробьевых гор. Горожане и туристы увидят, как раньше выглядел Воробьевский дворец. Осмотреть все вокруг можно через камеру смартфона — исторические виды оживут прямо на экране.

Петергоф внедрил ИИ-систему для управления туристическими потоками. В пиковые месяцы посещаемость Большого петергофского дворца превышает 3 тыс. человек в сутки, что создает высокую нагрузку на входные зоны. Чтобы этого избежать, создали интерактивное приложение для проектирования маршрутов.

В Санкт-Петербурге впервые за 160 лет ожидается наводнение. Мощный ветер до 25 м/с нагонит воды из Финского залива уже 4 июля. Вода поднимется до 170-190 см. Дамбу закроют уже сегодня вечером.

Yandex Cloud обновил сервис речевой аналитики. Теперь бизнес может анализировать записи диалогов сотрудников и клиентов в офисах банков, магазинах, поликлиниках и других организациях с помощью нейросетей.

Мегафон подключает свои салоны к биометрии. На первом этапе биотерминалы установили в отдельных розничных точках оператора в Москве и Санкт-Петербурге. Затем услуга станет доступна во всех салонах связи оператора в других регионах России. Это нужно для того, чтобы продавать иностранцам сим-карты с биометрической идентификацией.