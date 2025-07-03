Налоговая: где получали патент – туда и сдавайте 6-НДФЛ

Лучше открыть патент в том районе, где будет работать предприятие. Иначе могут быть проблемы с представлением отчетности.

Подавать на патент можно в любом районе, но желательно это делать в том районе, где ведется деятельность. Особенно это важно, если есть наемные работники, заявила главный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 6 МИФНС № 27 по Санкт-Петербургу Токарева Наталья Ивановна в ходе вебинара «Расчет 6–НДФЛ. Уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов». На нем присутствовал представитель «Клерка».

Это рекомендуется сделать для того, чтобы потом при сдаче расчета 6-НДФЛ по месту деятельности налоговики не отказались принимать отчетность.

Вебинар «Расчет 6–НДФЛ. Уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов»

Бывали случаи отказов: человек сдает по месту ведения деятельности, но отчет не принимают, потому что патентная система открыта в другом налоговом органе.

«То есть там, где вы открываете патент, туда вы и представляете отчетность с ОКТМО по месту ведения деятельности», — уточнила Наталья Токарева.

Также могут возникнуть проблемы, когда будет заканчиваться год: не получится сдать годовую отчетность, если не продлили патент по месту ведения деятельности. Придется ее сдавать по месту постановки на учет.