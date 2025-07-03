Мишустин предложил налоговые льготы IT-компаниям с госучастием
Если доля участия государства превышает 50%, бизнес в сфере IT сможет получить налоговые льготы.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минцифры до конца третьего квартала 2025 года подготовить предложения о налоговых льготах для IT-компаний с государственным участием.
Право на получение особых условий будет у предприятий в сфере IT, в которых доля прямого или косвенно участия РФ превышает 50%. Таким компаниям предложат возможность пользоваться профильными налоговыми льготами. Об этом сказано на сайте кабмина.
Министерства также должны сформулировать предложения по изменению порядка аккредитации IT-компаний с госучастием.
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