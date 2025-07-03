У покупателей жилья в рассрочку хотят проверять доходы

Чтобы снизить риски рассрочки, Центробанк хочет обязать банки проверять доходы клиентов, даже если банк не является стороной договора между покупателем и застройщиком.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов рассказал, что регулятор хочет обязать банки проверять доходы у покупателей жилья с рассрочкой. Это нужно, чтобы снизить риски и подтвердить платежеспособность клиентов.

«Возможность, которую мы хотим предусмотреть, это возможность проверять доход человека на входе», — сказал Данилов.

Он добавил, что сейчас при покупке квартир в рассрочку банки заявляют, что не являются стороной договора. Все сделки проходят только между застройщиком и покупателем.

По мнению Данилова, в таком подходе нет операционной проблемы, поскольку человек все равно в банке открывает эскроу-счет и туда же вносит первоначальный платеж по рассрочке, а значит может принести и справку о доходах.

Сейчас Центробанк беспокоит большой объем выдач застройщиками рассрочек на жилье. Основная проблема в том, что такой расчет напоминает ипотеку, но при этом покупатель не защищен от риска потерять жилье.