Возраст продажи алкоголя могут пересмотреть

Спиртные напитки вместо 18 лет предлагают продавать покупателям, которые достигли 21 года.

3 июля 2025 года сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект, по которому продажу алкогольных напитков ограничат для лиц, не достигших 21 года.

В пояснительной записке Сидухина приводит позицию Минздрава, согласно которой головной мозг человека и его внутреннее строение окончательно формируется только к 21 году. Это значит, что 18-летние россияне, употребляя алкогольные напитки, могут негативно повлиять на собственное здоровье.

«В целях предупреждения алкоголизации молодежи, укрепления традиционных семейных ценностей, развития социальных взаимоотношений, необходимо увеличение возраста продажи алкогольной продукции», — сказано в документе.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.