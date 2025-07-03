Операторы персональных данных будут обязаны работать в российских программах

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры и Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) проработать вопрос о переходе операторов персональных данных на отечественный софт.

Власти должны внести соответствующие изменения в законодательство и установить льготный период. Об этом сказано на сайте кабмина.

Кроме того, поэтапный переход на российское ПО предстоит в строительной отрасли. Компании должны применять отечественный софт для информационного моделирования, а также при проектировании объектов. Дорожная карта с реализацией проекта будет готова к концу 2025 года.

Недавно мы писали, что в уведомлении об обработке персданных нужно выбрать только те действия, которые компании реально проводят с ними.

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