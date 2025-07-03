Набиуллина: в июле 2025 с большей вероятностью будем рассматривать снижение ключевой ставки

«Мы видим замедление инфляции, причем и в устойчивой компоненте. Оно происходит быстрее, чем мы ожидали в предыдущем нашем прогнозе. Кстати, мы в июле будем весь прогноз обновлять. И прогноз по инфляции будем, возможно, корректировать и по траектории ключевой ставки. Поэтому, скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью будем рассматривать снижение ставки. Скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения», — заявила Набиуллина.

Глава ЦБ также отметила, что Россия, пожалуй, впервые проходит через период именно циклического перегрева с циклическим охлаждением.

«Кажется, что это замедление происходит из-за денежно-кредитной политики, во всем виновата денежно-кредитная политика. Но все-таки высокая ставка наша возникла не из воздуха, это не каприз Центрального банка. Это неизбежная реакция на дефицит физических ресурсов, в том числе рабочей силы. К этому нужно относиться как к неизбежному процессу. Реальный выбор в следующем: замедление будет происходить с высокой инфляцией или с низкой инфляцией. На этот выбор мы можем повлиять», — заявила Набиуллина.

Об этом она сказала 3 июля 2025 года на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России.