Акционеры утвердили рекордные в истории Сбера и российского рынка дивиденды

30 июня 2025 года подведены итоги годового заседания общего собрания акционеров ПАО Сбербанк за 2024 год. Оно прошло в новом дистанционном формате с возможностью заочного голосования.

Собрание утвердило рекомендации Наблюдательного совета о выплате дивидендов за 2024 год в размере 786,9 млрд рублей — 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции).

Определять лиц, имеющих право на получение дивидендов, будут на 18 июля 2025 года.

Акционеры утвердили годовой отчет Сбербанка за 2024 год, выбрали аудиторскую организацию, утвердили новые редакции устава банка и нормативных документов, регулирующих деятельность его органов управления.

Также избран новый состав наблюдательного совета Сбера в количестве 14 человек, половина из которых — независимые директора.

«Сбер — важный институт развития страны. Его финансовое состояние отражает реальную ситуацию в экономике. За 2024 год Сбер вновь показал выдающиеся итоги работы. Дивиденды от крупнейших российских компаний — это важный вклад в государственный бюджет. Рекордный размер дивидендов Сбера позволит повысить эффективность государственных расходов и обеспечить стабильность финансовой системы России», —сказал Антон Силуанов, председатель наблюдательного совета Сбербанка, Министр финансов РФ.

Президент и председатель Правления Сбера Герман Греф подытожил, что в 2024 году банк достиг впечатляющих финансовых результатов. Акционеры утвердили рекордные для Сбера и российского рынка дивиденды — почти 787 млрд рублей.