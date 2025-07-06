В России развивается вторичный рынок интеллектуальной собственности
Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов рассказал, что в основном продавали, передавали в залог или использовали по лицензионным договорам права на патенты в области медицины, химии и энергетики.
«Каждый инноватор, получивший патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, имеет возможность не только использовать его, но и продать лицензию, подарить, передать в залог для привлечения финансирования. То есть распорядиться принадлежащим исключительным правом. Благодаря таким сделкам развивается рынок интеллектуальной собственности», – сообщил Юрий Зубов.
Больше всего договоров в 2024-2025 годах заключено на предоставление права использования (т. е. сдачи в аренду) патентов – 1 686. Затем идут договоры об отчуждении исключительного права (т. е. его продажи) – 1 356. Еще 81 договор о передаче исключительного права в залог.
При этом количество договоров не всегда равно количеству патентов, которыми распорядились правообладатели. Часто один договор может включать передачу исключительного права на несколько патентов.
В 2024-2025 годах посредством 3 730 договоров владельцы распорядились правом на 11 432 патента.
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